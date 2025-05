Riksbanken signaliserte i mars at den ville holde renta i ro en stund fremover og at det første kuttet trolig ikke kommer før i første kvartal 2028.

– Riksbanken har notert seg at inflasjonen fikk et løft i starten av året, men kunne på møtet i går konstatere at prisveksten i april ble som ventet. Tallene for utviklingen i aktivitet og arbeidsledigheten har vært svingende, skriver DNB Markets i sin morgenrapport torsdag.

En kraftig økning av den svenske styringsrenta startet i 2022, og den endte på 4 prosent i september 2023. I mai i fjor ble renta satt ned, og det har siden vært flere rentekutt. I januar ble renta satt ned til 2,25 prosent.

