To av tre tyskere mener demokratiet er i fare

Av de nesten 2200 spurte svarer 64 prosent at de ser demokratiet i Tyskland som truet. I tillegg trekker 60 prosent paralleller mellom dagens situasjon og 1930-tallet og andre verdenskrig, da Adolf Hitler og nazistene styrte Tyskland.

43 prosent mener at et autoritært styre som ligner på nazistenes diktatur, kan oppstå igjen, og 59 prosent sier de frykter at tredje verdenskrig snart kan bryte ut. Undersøkelsen er gjort av forskningsinstituttene YouGov og Sinus på vegne av nyhetsbyrået DPA.

Andre verdenskrig i Europa ble avsluttet med Nazi-Tysklands kapitulasjon, som trådte i kraft 8. mai 1945. Denne datoen blir av 45 prosent av de spurte først og fremst sett på som dagen da Tyskland ble befridd, mens 15 prosent oppfatter kapitulasjonen mer som et nederlag.

For 27 prosent står 8. mai både for frigjøring og nederlag. 13 prosent har ingen formening om datoen.

(©NTB)