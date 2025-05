– På grunn av vår lange historie og felles troskap er det en stor ære å ha Storbritannia som vår første kunngjøring, skriver Trump på sitt nettsted Truth Social.

Han skriver ikke eksplisitt hva slags avtale det er snakk om. Men tidligere har han varslet at en ny handelsavtale med «et stort og høyt respektert land» skal presenteres torsdag.

En pressekonferanse skal holdes i Det ovale kontor i Det hvite hus klokka 16 norsk tid.

Samtidig har en rekke medier sitert anonyme kilder som sier at USA og Storbritannia er blitt enige om en handelsavtale.

Trumps tollsatser

Blant disse mediene er nyhetsbyrået AP og The New York Times. To britiske kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at hovedtrekkene i handelsavtalen skal presenteres torsdag.

Handelsavtalen er den første for USA siden president Donald Trump kunngjorde nye tollsatser på varer fra omtrent hele verden 2. april. Britiske varer ble ilagt 10 prosent toll.

Samtidig har Trump lagt en høyere toll på 25 prosent på biler, stål og aluminium – uavhengig av hvilke land importen skjer fra.

Starmer med «oppdatering»

Tidligere denne uken skrev Financial Times at en ny handelsavtalene mellom USA og Storbritannia kunne omhandle nettopp toll på biler og stål. Dette har vært et viktig mål for Storbritannias forhandlere i samtaler med USA.

En talsperson for den britiske regjeringen sa torsdag morgen at statsminister Keir Starmer senere på dagen vil komme med en «oppdatering» om handelssamtaler med USA.

Natt til torsdag norsk tid skrev Trump på Truth Social om pressekonferansen som skal holdes i Det hvite hus. Dette fikk verdien av det britiske pundet til å styrke seg.

Samtaler med flere land

Også flere andre land har den siste tiden hatt samtaler med USA som betegnes som positive.

Tirsdag hadde Canadas statsminister Mark Carney samtaler med Trump i Det hvite hus. Carney beskrev etterpå samtalene som «svært konstruktive».

Samme dag sa Mexicos landbruksminister Julio Berdegue at han hadde møtt sin amerikanske motpart Brooke Rolins i Washington, og at de er blitt enige om avtaler som han sa vil være positive for begge land. Han gikk ikke i detalj om hvilke avtaler det dreier seg om.