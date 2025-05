Trump holdt torsdag en pressekonferanse i Det hvite hus der han bekreftet at de to landene var blitt enige om en handelsavtale.

Avtalen vil åpne det britiske markedet for noen amerikanske landbruksprodukter, blant annet storfekjøtt og etanol, sa Trump. De er også enige om å gjøre tollprosessen i Storbritannia smidigere for amerikanske produkter.

For britene innebærer avtalen at USAs toll på opp til 100.000 britiskproduserte biler reduseres fra 25 prosent til 10 prosent, og at toll på stål og aluminium fjernes helt.

I tillegg fjernes USAs toll på flydeler, blant dem Rolls-Royce-motorer til fly, mens et britisk flyselskap skal kjøpe fly fra Boeing til 10 milliarder dollar.

Ifølge USAs handelsminister Howard Lutnick blir den generelle tollsatsen på 10 prosent stående.

Overstrømmende Starmer

I en telefonsamtale med Trump sa Starmer at avtalen vil øke handelen og beskytte arbeidsplasser, og at det er passende at en avtale inngås på dagen 80 år etter at Winston Churchill kunngjorde at annen verdenskrig var over i Europa.

Han kalte dagen en «fantastisk, historisk» dag som bringer USA og Storbritannia nærmere sammen. Han påpekte at han har holdt ord da han lovte britiske bilprodusenter og stålprodusenter at han skulle beskytte dem.

På pressekonferansen sa Trump at det fortsatt gjenstår å utarbeide mange detaljer før en avtale kan signeres. Blant annet skal de forsøke å bli enig om medisinske produkter.

Seier for Starmer

Avtalen er den første som Trump inngår med et annet land etter hans mange toll-kunngjøringer tidligere i år.

Den regnes som en seier for Starmer og gir Trump delvis rett i påstanden om at mange land ivrer etter å inngå avtaler med ham om toll.

Etter først å ha varslet varierende og til dels ekstremt høye tollsatser på varer fra de fleste land i verden 2. april, utsatte Trump tollen i 90 dager unntatt for Kina. Men han beholdt toll på 25 prosent på biler og jern og stål og 10 prosent på andre produkter fra alle land.

USA har fra før handelsoverskudd med Storbritannia, noe som gjør det lettere å komme fram til en avtale siden Trumps motiv for økt toll er å fjerne underskuddet på handelsbalansen.