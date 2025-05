MDG-lederen: – Norge er verdens mest woke nasjon

– Norge er verdens mest woke nasjon. For vi hater diskriminering og at ulike grupper forskjellsbehandles, sa Hermstad i sin tale til MDG-landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo.

Han mener at verdier som like rettigheter for alle, mangfold og internasjonal solidaritet er under press fra folk som USAs president Donald Trump.

– Vi ser at noen av de samme ideene Trump nører opp under, finnes også her. Derfor lover MDG jobbe for et årvåkent Norge, sier Hermstad.

Her i Norge beskylder Hermstad KrF for å ha kastet seg på en «anti-wokebølge» når de vil forby regnbueflagg på norske skoler.

– Timingen er verst mulig og viser null empati for sårbare skeive, sier Hermstad.

– Jeg skal love at MDG skal ta kampen for at alle regnbueflagg skal få vaie i fred, både i norske skolegårder og alle andre steder hvor folk viser kjærlighet og respekt for at alle må få elske hvem de vil.

– Dont be a loser

MDG-lederen åpnet landsmøtet på engelsk og henvendte seg direkte til USAs president Donald Trump: – Don't be a dictator. Dictators tend to lose. Don't be a loser, sa han, henvendt til den amerikanske presidenten.

I en hel bolk av talen til landsmøtet på Fornebu, snakket Hermstad på engelsk til Trump.

– I heard you love Norway, sa Hermstad.

– Er det fordi alle offentlige etater er forpliktet til å jobbe med mangfold, likestilling og inkludering, spurte MDG lederen blant annet.

– Er det regnbueflaggene som henger fra skoler og offentlige bygninger?

Han ramset opp flere trekk ved det norske samfunnet, blant annet sterke fagforeninger, pressefrihet – og bygdepride.

– Vi elsker landet vårt, og vi elsker alle som bor her. Jeg håper du finner noe inspirasjon, mr. president, sa Hermstad.

Krever EU-forhandlinger

Fire måneder før valget peker Hermstad nok en gang på Arbeiderpartiet som sin foretrukne samarbeidspartner og på Jonas Gahr Støre som den foretrukne statsministeren de fire neste årene.

– Det er med Ap vi har størst mulighet for å få Norge på en ny grønn kurs. Det blir utfordrende, men dersom vi kan bli enige om de aller viktigste sakene for oss og for Norge, så er vi klare for å lage en samarbeidsavtale, sier Hermstad.

Man han understreket i talen at et av partiets viktigste krav for å støtte en Ap-regjering er at Norge skal forhandle med EU om medlemskap.

– Et av våre viktigste krav til Støre kommer til å være at Norge skal sette i gang forhandlinger om et norsk EU-medlemskap, som kan danne grunnlag for en folkeavstemning, sa Hermstad i sin tale til MDGs landsmøte på Fornebu torsdag.

Han ga videre et løfte om at forhandlingene skal starte i år.

– De ensidige Norge-først parolene, hvor man glor mer og mer på vår nasjonale navlelo, de må legges bort. Venstresiden må skjerpe seg, sa Hermstad.

