Zelenskyj og Trump snakket på telefon

Zelenskyj sa til Trump at han er klar for samtaler med Russlands president Vladimir Putin i «hvilket som helst format», sier en tjenestemann ved Zelenskyjs kontor.

Tjenestemannen sier at samtalen varte i 20 minutter og fokuserte på «diplomati og våpenhvile», en våpenhvile som USA og Ukraina forsøker å få i stand med Russland. Han sier de også snakket om mineralavtalen de er blitt enig om.

Trump sa tidligere torsdag at han ville snakke med Zelenskyj «om kort tid» om mineralavtalen som USA og Ukraina har inngått.

Tidligere sa Zelenskyj at mineralavtalen er et nytt kapittel i forholdet mellom Ukraina og USA og at den baner vei for framtidig sikkerhetsstøtte.