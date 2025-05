At grunnutdanningen i Norge ikke blir like spisset mot næringslivet, som vi med disse brillene på gjerne skulle ønske oss, er et eksempel på dette. Det er et paradoks at de fleste næringsrettede studiene som sivilingeniør, matematikk og økonomi, har strenge karakterkrav, mens studier som religionsvitenskap og klassiske språk kommer alle som vil inn på. Det betyr altså at det er mer enn nok studieplasser til dem som ønsker å studere her, men det samme kan ikke sies om industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Det er en utdannelse som er svært ettertraktet for næringslivet, men med altfor få studieplasser. Hvorfor er det slik?

Ifølge regjeringens strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling som ble lagt frem i april i fjor, har Norge lenge hatt et mål om å heve det samlede nivået på FoU-innsatsen til 3 prosent av BNP. I dette målet inngår både offentlig finansiert FoU og næringslivets FoU-innsats, men det er næringslivets innsats som skal økes betydelig.

Les også Norges største filantroper I Norge er milliardærene ikke bare en utskjelt gjeng som gjør alt for å spare skattekroner. De gir også bort stadig mer av formuen. Et utvalg av nye og veletablerte norske givere har til sammen donert 36 milliarder kroner til gode formål.

Utfordringen er dermed hvordan vi skal øke næringslivets investeringer i FoU, som fortsatt er betydelig lavere enn målsetningen.

Skal vi lykkes med å styrke forskning og utvikling, må samspillet mellom næringslivet og det offentlige forbedres – ikke bare gjennom ord, men gjennom konkrete tiltak. Det er behov for stabile og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for langsiktige investeringer. Samtidig må det offentlige i større grad legge til rette for at privat kapital investeres i prosjekter der avkastningen ligger lenger frem i tid.

Det kan være på tide å rette blikket mot SkatteFUNN-ordningen, som historisk har vært et av de viktigste virkemidlene det offentlige har hatt for å fremme FoU i næringslivet. Bruken av SkatteFUNN i norsk næringsliv har gått ned hvert år siden 2017, noe som kan tyde på at ordningen treffer for dårlig. Her burde det være mulig å finne andre skatteincentivsystemer som er enklere for næringslivet å benytte. Vi kan også lære av næringer som har lykkes med FoU-investeringer, som havbruk og oljeservice, men samlet sett ligger vi fortsatt etter våre naboland. Derfor må vi tørre å ha denne diskusjonen – ikke for å finne én løsning, men for å stake ut en retning som gjør samarbeid lønnsomt over tid.

I øyeblikket ser det ut til at Danmark og Sverige har et fortrinn norsk næringsliv ikke har. Samtidig har debatten om produktivitetsvekst i norsk næringsliv satt i gang interessante effekter. Mulighetene er der, men samspillet mellom det offentlige og næringslivet må bli bedre.

Erlend Angelfoss

Norgessjef i Danske Bank