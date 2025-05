Bedre gikk det for et private equity holdingselskap i Luxembourg. I april la Skatteklagenemnda til grunn at selskapet var reelt etablert og at selskapet drev reell økonomisk aktivitet. Nemnda la vekt på at styret, inkludert en konsern-ansatt, fattet beslutninger knyttet til investering, finansiering, oppfølging, og realisasjon av investeringen i Norge. Disse beslutningene, dokumentert med styreprotokoller, er sentrale i private equity-virksomheter. Videre ble det ansett sannsynlig at selskapet hadde 7 ansatte som aktivt fulgte opp selskaper og investeringer fra Luxembourg, hvilket understøttet en reell operativ tilstedeværelse.

NOKUS-beskatning

NOKUS-reglene kan komme til anvendelse dersom norske eiere kontrollerer 50 prosent av et selskap etablert i lavskatteland, såframt selskapet ikke er reelt etablert innenfor EØS. Spørsmål om NOKUS-beskatning ble avgjort av Høyesterett i april. Et norsk morselskap mottok i hvert av årene 2010 og 2014 utbytte på 200 millioner kroner fra sitt sveitsiske datterselskap. I årene til og med 2009 var datterselskapet skattlagt i Sveits etter særskilt gunstige regler med en effektiv skattesats på omkring 10 prosent, men fra 2010 valgte selskapet å la seg skattlegge etter de ordinære reglene i Sveits med en effektiv skattesats på omkring 20 prosent.

Under skarp dissens kom Høyesteretts flertall til at lavskattevurderingen som hovedregel skal ta utgangspunkt i det skatteregimet som er mest typisk for den aktuelle typen selskap. Atypiske valg selskapet gjør, som påvirker egen eller nærstående selskapers skattlegging, skal derimot ses bort fra. Høyesterett åpnet imidlertid for at et valg om å være underlagt et høyskattelandregime kan legges til grunn dersom «selskapet hadde måttet påta seg tyngende vilkår» eller høyskattevalget «har vært konsekvent i lang tid».

Videre kom Høyesterett til at EFTA-konvensjonen ikke krever at utbyttene skal være skattefrie. De aktuelle reglene i konvensjonen skal tolkes på en annen måte enn de parallelle reglene i EØS- avtalen. Høyesterett la til grunn at norske og sveitsiske datterselskaper ikke befinner seg i en sammenlignbar situasjon, og at det derfor ikke var diskriminerende å behandle dem ulikt.

En rekke skatteavtaler gir mulighet for fritak eller reduksjon av kildeskatt ved utdeling av utbytte. Det stilles ofte krav om at mottaker er «virkelig rettighetshaver», «virkelig eier» eller «beneficial owner» av utbyttet. I saken om det kypriotiske holdingselskapet fant nemnda at selskapet var «virkelig eier» fordi det hadde juridisk råderett over aksjene, bar risikoen for kursutviklingen, og at utbyttene ikke ble delt videre til eier i Sveits, men brukt til nedbetaling av gjeld.

Skatteavtalefordeler kan begrenses ut fra såkalte LOB-regler (Limitation on Benefits). Reglene skal forhindre «treaty shopping» og forebygge dobbelt ikke-beskatning. Dersom vilkårene er oppfylt, kan skattyter ikke påberope seg redusert kildeskattetrekk. Skatteavtalefordeler kan også begrenses ut fra den såkalte Principal Purpose Test, som er skatteavtalenes generelle omgåelsesregel.

Norsk omgåelsesregel

Den norske omgåelsesregelen kan komme til anvendelse på transaksjoner over landegrensene, dersom hovedformålet er å oppnå en skattefordel, og transaksjonen etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen. I tillegg er det helt sentralt å oppfylle internprisingsreglene når det gjelder transaksjoner mellom nærstående parter.

Reglene om 15 prosent global minimumsskatt og suppleringsskatteloven kan komme inn, men dette gjelder kun store konsern – og her er det flere «safe harbour»-regler. I tillegg må selvfølgelig beskatningen i utlandet vurderes. Her bør man kartlegge alt fra landets selskapsskatt, utbytteskatt, skatt på kapitalgevinster, renter, royalty, exit-skatter og skatteavtaler med Norge og med tredjeland.

Som gjennomgangen viser, er det en rekke forhold som bør tas i betraktning før man eventuelt velger å etablerer en utenlandsk selskapsstruktur. I enkelte tilfeller vil det være best å aldri kaste loss. For å manøvrere unna de mange skjær i sjøen, et det uansett nyttig og nødvendig med en kyndig skipper som er godt kjent med det skatterettslige farvannet.