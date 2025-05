President Volodymyr Zelenskyj tok imot Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Polens statsminister Donald Tusk i Kyiv lørdag. Sammen presset de frem et felles krav om umiddelbar og betingelsesløs våpenhvile, som kan tre i kraft allerede mandag, skriver Bloomberg.

– Ukraina og alle allierte er klare for en full, ubetinget våpenhvile på land, til havs og i luften i minst 30 dager, sa Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha.

En viktig forutsetning for planen er støtte fra USA til å iverksette sanksjoner dersom Russland nekter. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og de europeiske lederne hadde en felles telefonsamtale med USAs president Donald Trump, som tidligere har tatt til orde for samme løsning.

– En rettferdig og varig fred begynner med en full og ubetinget våpenhvile, sa Macron.

Putin har foreløpig ikke vist noen vilje til våpenhvile. Under en militærparade i Moskva fredag sa han at det russiske folket står samlet bak krigen, og at denne styrken vil føre til seier.

Flere sanksjoner

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen advarte på sin side om at Russland risikerer «bitende sanksjoner» hvis de bryter våpenhvilen.

– Ballen er nå på Russlands banehalvdel, sa von der Leyen.

Russiske myndigheter på sin side avviser trusselen og kaller den meningsløs. Talsmann Dmitrij Peskov sier det er umulig å diskutere våpenhvile uten å ta hensyn til en rekke forhold Russland krever ivaretatt.

Tempoet i diplomatiet har økt betydelig, Trump og Zelenskyj møttes nylig i Vatikanet under pave Frans sin begravelse. USA skal angivelig være villig til å fryse konflikten langs nåværende frontlinjer og godta Russlands kontroll over Krim og flere østlige områder, mot at Ukraina får sterke sikkerhetsgarantier og NATO-medlemskap skrinlegges.

– Vi må tvinge Moskva til å gå med på en våpenhvile, sa Ukrainas stabssjef Andriy Yermak.