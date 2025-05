– Jeg er meget stolt over det sterke og urokkelige lederskapet i India og Pakistan for å vise styrke, visdom og mot til å fullt ut forstå at det var på tide å stanse den pågående konflikten, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Uten dette kunne millioner av mennesker ha mistet livet, fortsetter han, og skryter av lederskapet i begge land:

– Ettermælet deres styrkes betydelig av disse modige handlingene, skriver han.

Trump fortsetter med å si at han er stolt over at USA kunne bistå i å få i stand våpenhvilen lørdag.

– Selv om det ikke har vært diskutert, så kommer jeg til å øke handelen betraktelig med begge disse store landene. I tillegg skal jeg samarbeide med dere begge for å se om det, etter «tusen år», er mulig å finne en løsning rundt Kashmir, uttaler Trump.