Die Welt: – Israels egentlige plan med Gaza

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Israel ønsker å gjenerobre kontrollen over hele Gazastripen, men egentlig kan dette være et mellomsteg. Statsminister Benjamin Netanyahu kan være villig til å bytte Gaza mot en fredsavtale med Saudi-Arabia. En slik anerkjennelse kunne forankret Israel dypt i Midtøsten og åpnet dører i den muslimske verden som aldri før.

Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel store områder med arabisk befolkning, med mål om å bytte dem bort i fremtidige fredsavtaler med nabolandene.

Prinsippet «land mot fred» fungerte til slutt overfor Egypt, som i 1979 anerkjente Israel og til gjengjeld fikk Sinaihalvøya tilbake. Men egypterne nektet uttrykkelig å ta tilbake Gaza.

Nå ønsker Israel igjen å overta kontrollen over hele området som ingen har villet ha på flere tiår – og det på ubestemt tid. Dette kan bety at Israel ønsker å beholde makten der på lang sikt, men det kan også bety at de forbeholder seg retten til å gi fra seg kontrollen hvis akseptable sikkerhetspolitiske forhold kan skapes.

Netanyahus viktigste diplomatiske mål har alltid vært en fredsavtale med Saudi-Arabia.

Men en slik plan må kunne forsvares av det saudiske kongehuset overfor sin egen befolkning – en stor befolkning som ser på palestinernes skjebne med sterke følelser. En fred med Israel i lys av tvangsforflytninger og bosetninger i Gaza vil være nærmest umulig å forklare for dette folket.

The Wall Street Journal

Den beste familievennlige skattepolitikken er den som fremmer økonomisk vekst og øker alles inntekter. Det triste er at Republikanerne tydeligvis har glemt forskjellen på god og dårlig skattepolitikk. Det er særlig uheldig fordi partiet nå har et sjeldent øyeblikk med politisk kontroll.

Financial Times

Donald Trump ønsker å gjøre Hollywood stort igjen, men han kan ende opp med å gjøre det verre. Filmproduksjon er en sterkt globalisert industri, og avgifter på utenlandske filmproduksjoner vil svekke den amerikanske filmindustrien.

The Economist

Israel må slippe inn nødhjelp i Gaza og la hjelpeorganisasjoner distribuere den. Noe vil bli stjålet av Hamas, som bryr seg lite om Gazas befolkning. Det er ille, men alternativet er sult. Ut over dette bør Donald Trump kreve at Netanyahu går med på en varig våpenhvile.

