Klimabekymringer øker blant norske bønder, viser ny rapport

Undersøkelsen «Landbruksbarometeret 2025», som gir et omfattende bilde av norsk landbruks utvikling, avdekker at 40 prosent av bøndene nå ser vær og klimaendringer som en av de største utfordringene for gårdsdriften. Dette er en markant økning fra 25 prosent i 2023, skriver Nationen.

Til tross for den økende klimabekymringen, forblir lav lønnsomhet den mest presserende utfordringen for 63 prosent av bøndene, etterfulgt av økte kostnader for innsatsfaktorer (60 prosent). Forventninger om klimakutt og -tilpasninger påvirker også planene til nesten en tredel av bøndene som planlegger større investeringer.

Klimaendringenes innvirkning på gårdsdriften er merkbar, med 50 prosent som rapporterer at et endret klima påvirker deres drift – en økning fra 40 prosent i 2021. Blant effektene nevnes økt stress for å fullføre arbeid når været tillater det (76 prosent) og større usikkerhet (41 prosent).

For å nå landbrukets klimamål innen 2030, mener 74 prosent av bøndene at tiltakene må være gunstige både for bondens økonomi og klimaet. Over halvparten etterlyser også statlige tilskudd som stimulerer til klimatiltak.

Over 1000 gårdsbruk har deltatt i undersøkelsen som gjennomføres annethvert år.

Det er Agri Analyse som står bak Landbruksbarometeret, sammen med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank, og Felleskjøpet Rogaland Agder.