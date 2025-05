Friedrich Merz: Putins forhandlingsforslag ikke er i nærheten av å være nok

– Vi forventer at Russland godtar en våpenhvile nå, som deretter kommer til å åpne for seriøse samtaler, sa Merz søndag.

– Først må våpnene stilne, deretter kan samtalene begynne, fortsatte han.

Merz kommenterte da forslaget fra Russlands president Vladimir Putin om å holde direkte forhandlinger med Ukraina i Tyrkia fra og med torsdag.

Ukraina har gått med på en betingelsesløs våpenhvile fra mandag, noe Putin ikke har direkte kommentert.

– Det er et positivt tegn at Russland har signalisert at de er klare til å snakke. Men det er ikke på langt nær nok, mener Merz.