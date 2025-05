Tysk utenriksminister ber om våpenhvile i Gaza

– Jeg tror ikke denne konflikten kan løses permanent militært, sa Wadephul og la til at Hamas uansett må avvæpnes og ikke kan ha militær kontroll i Gaza.

CDU-politikeren Wadephul er på sitt første besøk i Israel etter at han nylig ble utenriksminister i den nye regjeringen til Friedrich Merz. Før avreise sa han at Tyskland mener en tostatsløsning er nødvendig.

På en pressekonferanse i Jerusalem søndag sa han at Tyskland vil gjøre alt som trengs for å forsvare Israel, men at det ikke betyr at Israel ikke kan kritiseres.

Han understreket at Tyskland prioriterer høyt at gislene i Gaza blir returnert, men gjør det også klart at Gaza er og skal være en del av Palestinas territorium.

Han sa også at en våpenhvile må åpne for forsyninger til befolkningen i Gaza. Ingen forsyninger er kommet inn i Gaza siden Israel for over to måneder siden stengte alle grensene, og FN sier situasjonen er prekær.

Tyskland er en av Israels sterkeste støttespillere og et av få land som selger våpen til Israel. Men den tyske regjeringen har den siste tiden blitt stadig mer kritisk til Israels framferd mot palestinerne.

Wadephuls forhold til Israel ventes å bli mindre anstrengt enn det var under forrige utenriksminister Annalena Baerbock, som var sterkt kritisk til Israels blokkering av humanitær hjelp til Gaza.