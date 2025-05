Kilder: Trump får jumbojet i gave fra Qatar

Det er kongefamilien i Qatar som planlegger å gi Trump et Boeing 747-8-fly i gave, og amerikanske tjenestemenn sier at flyet kan konverteres til å kunne brukes som presidentfly.

ABC News skriver at Trump kan få bruke flyet ved siden av eksisterende Air Force One mens han venter på et nytt fly som er bestilt fra Boeing.

Trump besøker Qatar som ledd i en rundtur i Midtøsten der han også besøker Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Selv om flyet oppgraderes med avansert kommunikasjonsutstyr, blir det langt mindre sofistikert enn de to eksisterende 747-flyene som nå er 30 år gamle og kalles Air Force One når presidenten er om bord. De er utstyrt til å overleve mange typer katastrofer, blant annet med mulighet for å fylling av drivstoff i lufta.

De har også teknologi for å beskytte mot missiler og skjold mot radioaktiv stråling, i tillegg til kommunikasjonsutstyr som lar presidenten ha kontakt med forsvaret og utstede ordrer fra hvor som helst i verden.

De to nye flyene som Boeing nå bygger, skal ha lignende utstyr. Men de er forsinket til 2027 og 2028, mens Boeing har tapt milliarder av dollar på prosjektet.

Ifølge ABC News kan gaven være den mest verdifulle noen amerikansk president noensinne har fått. Det skaper bekymring for at en så gedigen gave fra en fremmed regjering ville være korrupsjon.

Tjenestemenn som forventer spørsmål om hvordan Trump på lovlig vis kan ta imot en så stor gave fra et annet land, har allerede forberedt en analyse der de sier at han kan bruke flyet som president. Deretter skal det overlates til en stiftelse som planlegger presidentbiblioteket hans.

De avviser imidlertid bekymring for de omfattende båndene og investeringene som Trump Organization, som nå drives av sønnene Eric og Donald jr., har i Midtøsten, blant annet en luksuriøs golfresort i Qatar.

