Ni av ti amerikanske velgere oppga før presidentvalget i 2024 at de var mest opptatt av hvilken økonomisk politikk kandidatene ville føre.

Senere målinger har vist Donald Trumps velgere i utgangspunktet hadde stor tiltro til at han var den rette til å styre USAs økonomi.

En titt på Donald Trumps egen karriere som forretningsmann gir imidlertid grunn til å stille spørsmål ved dette.

Flyselskap og sykkelritt

Brettspillet Trump: The Game var ingen suksess i 1989, solgte dårlig og ble aldri noen utfordrer for Monopol, slik Trump skråsikkert hevdet at det ville bli.

Samme år lanserte Trump sykkelrittet Tour de Trump , som ifølge ham skulle bli en konkurrent til Tour de France. Dag-Otto Lauritzen vant, men året etter var Trump nesten personlig konkurs og takket for seg.

Trump forsøkte også å kjøpe et NFL-lag, men måtte han nøye seg med New Jersey Generals som spilte i den mindre prestisjetunge ligaen USFL. To år senere var USFL historie, og mange ga Trump skylden.

Fly- og kasino-konkurser

I 1989 startet Trump flyselskap, men Trump Shuttle gikk konkurs tre år senere.

Trump er også blant de få som ikke har greid å tjene penger på kasinodrift. Både Trump Taj Mahal , Trump Plaza Hotel , Trump Casinos Resorts og Trump Entertainment Resorts gikk konkurs.

Tidsskriftet Trump World ble lansert med foto av Donald Trump på forsiden i november 2002, men gikk inn et knapt halvår senere.

Trumps finansieringsselskap Trump Mortgage holdt det gående i to år, før det var slutt i 2005.

Kjøtt og vodka

Trump Vodka ble lansert i 2005, men solgte dårlig, og kjøttselskapet Trump Steaks var historie etter bare to måneder.

Turoperatøren GoTrump.com ble lansert i 2006, men også det eventyret tok raskt slutt.

Trump-parfymene « Success by Trump » og « Empire » ble raskt plukket ned fra butikkhyllene, og det samme var tilfelle med de eksklusive vannflaskene under merket Trump Ice.

Urintest og møbler

Trump forsøkte seg i 2009 også med PrivaTest , en omstridt urintest for hjemmebruk som skulle gi svar på hvilke vitaminer folk burde spise. Noen storselger ble det ikke, og mange distributører brant inne med store lagre.

Gjennom Trump Home forsøkte han å selge luksusmøbler som skulle speile hans egen livsstil. Amerikanere flest hadde åpenbart en litt annen smak og lommebok, og møblene forsvant raskt fra store kjeder som Macy’s.

Trump ble også latterliggjort etter å ha klaget over den dårlige kvaliteten på klær produsert i Kina, ettersom deler av hans egen stivt prisede Donald J. Trump Signature Collection også viste seg å komme derfra.

Trumps «universitet»

Trump University ble aldri godkjent av myndighetene, men studentene måtte betale dyrt for tre- og femdagerskurs i eiendomsutvikling og entreprenørskap.