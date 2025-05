Ordren, som Trump planlegger å signere mandag formiddag, skal ifølge ham bidra til å kutte prisen på reseptbelagte legemidler med 30 til 80 prosent.

– I resten av verden skal prisene opp for å utligne dem og for første gang på mange år bli rettferdige for amerikanere, skriver Trump på Truth Social søndag kveld.

Han påpeker at mange reseptbelagte medisiner er mye dyrere i USA enn i andre land – ifølge ham opptil fem og ti ganger så dyre – til tross for at USA kjøper fra samme land og produsenter som resten av verden.

Uten noen nærmere dokumentasjon hevder presidenten at USA alene blir pålagt å betale mer for å dekke kostnadene for å utvikle medisinene.

Ifølge Trump vil presidentordren føre til besparelser på flere tusen milliarder dollar for USA.