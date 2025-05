WSJ: – Trumps kryptovaluta er en skandale under oppseiling

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump liker å fly nær solen når det gjelder familiens forretninger. Trump-familiens aggressive satsing på $TRUMP-memecoin og annen kryptovaluta er spesielt uklok fordi administrasjonen selv vil regulere kryptoprodukter. Er det ingen som advarer Trump om at familiens kryptoplaner er en invitasjon til problemer?

Trump uttalte i forrige måned at han vil arrangere en middag for de 220 største innehaverne av hans $TRUMP-mynt på golfklubben hans i nærheten av Washington, D.C.

Det er altså bare å stille seg i kø og investere i Trumps kryptovirksomhet for en sjanse til å mingle med verdens mektigste mann. Presidenten hevder at alt dette er helt lovlig. Likevel gir det inntrykk av interessekonflikt – å selge tilgang til presidenten.

Leserne husker kanskje kritikken mot Clinton-administrasjonens politiske givere som fikk overnatte i Lincoln-rommet. Mer nylig gikk Trump hardt ut mot Hunter Biden for å skaffe utenlandske investorer og tilgang til faren Joe Biden. Og la oss ikke glemme Hunters malerier, som ble solgt til ukjente kjøpere.

Disse spaltene var sterkt kritiske til slike politiske utnyttelser, slik også Republikanerne var det. Nå ligner Trump-familiens kryptovirksomhet veldig på en politisk skandale under oppseiling.

Financial Times

Friedrich Merz-epoken i Tyskland fikk en vaklende start, siden det behøvdes to avstemninger for å få ham valgt til ny, tysk forbundskansler. Merz må sørge for at dette overraskende tilbakeslaget ikke blir det som definerer hans tid som kansler. Mye står på spill, og det gjelder langt mer enn bare Tyskland.

Die Welt

På sitt landsmøte har Die Linke demonstrert at kommunistpartiets arvtakere fortsatt er fanget i et venstreekstremt verdensbilde fra 1920-tallet, der verden er inndelt i venner og fiender. Det trengs en brannmur hvis partiet ikke tar et oppgjør med sin fiendtlighet mot Israel.

Dagens Industri

I en geopolitisk urolig tid, der opprustningen av Europas forsvar er høyeste prioritet, utgjør vårt tunge avhengighetsforhold til amerikanske skytjenester en risiko som ikke bør undervurderes. Donald Trump skal ikke få true våre data.

