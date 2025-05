Foreslår å fjerne fridag

I Tyskland bør folk jobbe mer som en helhet, og én offentlig fridag bør avskaffes. Det mener Clemens Fuest, leder av det tyske Ifo-instituttet.

Han mener et slikt grep vil være nødvendig for å muliggjøre nye tiltak for å forbedre forsvar og infrastruktur.

Fuest viser til at landets infrastruktur er «delvis forfallen» og at politikerne har bestemt seg for å øke de offentlige investeringene betydelig fremover.

«Med mindre det er mer arbeidskraft tilgjengelig enn før, vil investeringene bli forsinket, og arbeidere vil migrere fra andre sektorer, hvor det da vil oppstå mangel,» forklarer Fuest.

Les også Vil bygge flere gasskraftverk Tysklands nye regjering vil bygge flere gasskraftverk for å sikre energiforsyningen når fornybare energikilder ikke strekker til.

Ser 92 milliarder ekstra

Selv om finansiering av offentlige programmer gjennom lån sikrer investeringer i forsvar og infrastruktur, er det en risiko for flaskehalser, påpeker Fuest.

«Mer penger alene bygger ikke veier og broer – det trengs også flere arbeidere,» sier han.

Fuest understreker at det å gi avkall på én offentlig fridag alene ikke vil løse problemet, men han mener det vil ha en målbar effekt ved at den økonomiske produksjonen vil øke med rundt 8 milliarder euro i året.

Det tilsvarer mer enn 92 milliarder kroner.

Les også Spår minimal vekst i Tyskland Tysklands ledende økonomiske forskningsinstitutter venter at landets økonomi vokser med bare 0,1 prosent i 2025, blant annet på grunn av amerikansk toll.

Danskene kuttet

Andre alternativer som mer opplæring og private investeringer er også viktige, men i lys av mangelen på faglærte arbeidere må alt potensial utnyttes, vurderer Ifo-presidenten.

Han viser til at Danmark avskaffet en offentlig fridag i 2023. Avskaffelsen ble gjort for å tilføre 3,2 milliarder danske kroner ekstra til statskassen, til bruk på det danske forsvaret, ifølge NRK.

Den norske regjeringen beroliget da med at det ikke foreligger noen planer om å fjerne helligdager i Norge, ifølge NTB.

Tyskland er tidligere blitt rangert som det EU- og EØS-landet med flest fridager.