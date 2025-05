Butikker slurver med arbeidskontrakter

Hittil i år er 600 virksomheter blitt sjekket i varehandelen. Kontrollen viste at:

* 51 prosent av virksomhetene hadde mangelfulle arbeidsavtaler.

* 7 prosent – rundt 40 butikker – hadde ikke skriftlige arbeidsavtaler med de ansatte i det hele tatt.

* 44 prosent hadde ikke verneombud i tråd med regelverket.

– Det er alvorlig at mange arbeidsgivere ikke kjenner til hva loven krever av arbeidsavtalene de skal inngå med arbeidstakerne, sier tilsynsdirektør Ingvill Kvernmo i en pressemelding.

I fjor sommer kom det nye krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Flere opplysninger skal inn i avtalen. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Kvernmo påpeker at mange unge og mange deltidsansatte jobber i varehandelen. Det er også ganske få som er fagorganiserte. Derfor er butikker et prioritert områder å følge med på framover for tilsynet

– Arbeidsavtalen er selve fundamentet i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen er en kontrakt som skal vise hvilke grunnleggende arbeidsvilkår som er avtalt mellom partene, og det finnes ingen unnskyldning for å ikke ha det på plass, sier Kvernmo.