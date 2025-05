Ukrainas utenriksminister: Russland ignorerer forslaget om våpenhvile

– Russerne ignorerer fullstendig forslaget om en fullstendig og holdbar våpenhvile fra og med 12. mai, skriver Andrij Sybiha i en oppdatering på X.

Ukraina og europeiske ledere ble lørdag enige om et forslag om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile med start mandag. Russland har ikke villet forplikte seg til det.

Natt til søndag foreslo Russlands president Vladimir Putin i stedet å møtes til direkte samtaler i Istanbul på torsdag, noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt seg villig til.

Zelenskyj skrev søndag kveld på X at Ukraina forventer at en fullstendig våpenhvile trer i kraft mandag for å gi et nødvendig grunnlag for diplomati.