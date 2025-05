10.000 mister jobben

Det nye kuttet kommer etter et kutt på 9000 stillinger som ble kunngjort i november, og det betyr at Nissan nå ligger an til å redusere den totale arbeidsstokken med rundt 15 prosent. Det er kringkasteren NHK og forretningsavisa Nikkei som melder om kuttet.

Nissan opplyste i april at de venter et underskudd på mellom 700 og 750 milliarder yen for regnskapsåret 2024-25, noe som tilsvarer opp mot 53 milliarder kroner.

Nissans fusjon med Honda, som var ansett som en mulig livslinje, kollapset tidligere i år. I likhet med mange andre sliter japanske Nissan med konkurransen fra Kinas elbilselskaper, og tollpolitikken til Trump-administrasjonen har bidratt til problemene.