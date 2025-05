Zelenskyj: Oppfordrer Trump til å delta i Putin-møte

– Alle oss i Ukraina ville satt pris på det om president Trump vil delta i møtet i Tyrkia, skriver Zelenskyj på X.

Videre skriver han at han håper Russlands president ikke unngår møtet senere i uken.

Forslaget om å møtes i Istanbul kom fra Putin selv. Zelenskyj takket ja til forslaget, kort tid etter at Trump hadde oppfordret ham til det.

Trump selv sier mandag at han vurderer å dra til Tyrkia for å overvære møtet.

– Jeg vet ikke hvor jeg kommer til å være på torsdag, jeg har så mange møter. Det er mulig, om jeg tror det kan komme noe ut av det, sa Trump før han satte kursen mot Midtøsten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at han er klar til å være vertskap for samtalene. Han mener det er et nytt vindu med muligheter nå.