WSJ: – Donald Trump gikk til krig – og tapte

The Wall Street Journal

Sjelden er en økonomisk politikk blitt så grundig og raskt begravd – og det av president Donald Trump selv. Trump vil neppe innrømme det, men han startet en handelskrig med Adam Smith – og tapte. Han er ikke den første presidenten som har lært den leksen.

Beviset kom mandag morgen, da han gikk med på å redusere sine straffetollsatser mot Kina – hans andre store retrett på under én uke.

Retrettene utgjør rundt 300 milliarder dollar – en enorm skattelettelse. Investorene jubler, ettersom tollettelsene innebærer et skritt bort fra gjensidig økonomisk ødeleggelse.

Selv om 30 prosent fortsatt er ekstremt høyt for en viktig handelspartner, redder denne 90-dagers pausen begge sider fra det som så ut til å bli en økonomisk kollaps. Amerikanske forbrukere sto overfor omfattende vareknapphet, mens Kina fryktet økende arbeidsledighet.

Akkurat som med forrige ukes beskjedne britiske avtale, er også Kina-avtalen mer en overgivelse enn en seier for Trump.

Om det finnes en rød tråd i all denne uroen, er det at markedene har tvunget Trump til å trekke seg tilbake fra illusjonen om at høye tollmurer vil føre til en ny gullalder. Den varte ikke engang i to måneder – og den var mer blytung enn gyllen. Peter Navarro, Trumps rådgiver og hovedarkitekt bak «Liberation Day»-fiaskoen, er nå grundig diskreditert.

Men uansett: Beslutningen er en seier for økonomiske realiteter – og for amerikansk velstand.

Financial Times

Den tre måneder lange våpenhvilen i handelskrigen mellom USA og Kina, kunngjort mandag morgen, er utvilsomt en lettelse for verdensøkonomien. En opptining i forholdet mellom verdens to største økonomier vil gagne husholdninger, bedrifter og finansmarkeder, men optimismen bør dempes.

Die Welt

Tysklands arbeidsminister Bärbel Bas vil ha embetsmenn og selvstendig næringsdrivende inn i det statlige pensjonssystemet. Hun prøver å innbille innbyggerne at man kan unngå høyere pensjonsalder og lavere pensjonsnivå ved å rekruttere stadig flere bidragsytere. Denne strategien minner om et pyramidespill.

Dagens Industri

De seneste årene har vært en prøvelse for Nibes 170.000 aksjonærer. Svakere etterspørsel i viktige markeder har halvert aksjekursen. Bare fordi Gerteric Lindquist i mange år ledet varmepumpeprodusenten med suksess, er han ikke nødvendigvis den rette til å lede Nibe videre.

