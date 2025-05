Innovasjon Norge? Kunne like gjerne hett Stagnasjon Norge

Innovasjon Norge holdt nylig sitt direktesendte TV-show «Innovasjonstalen 2025». Temaet i år var «Bygging pågår!»

Storslåtte vignetter introduserte fiktive, AI-genererte nyheter om hvordan verden ville sett ut uten norsk innovasjon. Burj Khalifa ville ha flasset maling i Dubai, og norske skoler ville vært invadert av kinesiske læringsapper. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) entret scenen med talekort fra partikontoret. Hun erklærte at det nå skulle bygges et fellesskapets dansegulv for næringslivet.

«Statsinnovasjon» er blitt en egen sjanger i Norge

Man kunne formelig høre lyden av norske gründere som snublet over kamerakablene mens de lette etter nødutgangen. For her skulle det danses etter Internasjonalen.

Det var et arrangement for de med partiboka i orden – hvor det ble servert metaforer så luftige at de må ha vært pumpet opp av nysatsinger på norsk hydrogen. Ambassadør Anniken Huitfeldt holdt et innlegg fra USA, like uinspirert som om hun hadde lest fra en utgått NOU-rapport. Håkon Haugli i Innovasjon Norge hadde tatt på seg hjelmen for å symbolisere risikoen på byggeplassen.

Les også Skulle bli nye stjerner: 100 norske fiaskoer Skal Norge bli rikere, må vi lykkes med de nye selskapene. Her kan du lese 100 eksempler på hvordan det ikke skal gjøres. Disse vekstselskapene tapte alt.

«Vi støtter banebrytende idéer – men har du husket å krysse av i de rette boksene?»

«Søknaden må begrenses til 500 tegn i hver boks og tilfredsstille seks vurderingskriterier.»

Og mens næringsministeren inviterte til å svinge seg på den statssubsidierte parketten, danser næringslivet ut av landet. I høyt tempo.

Resultatet er «innovasjon» som er trygg, bærekraftig, politisk korrekt, og totalt uinteressant

«Statsinnovasjon» er blitt en egen sjanger i Norge. Men vi trenger ikke mer «bygging pågår»-retorikk. Vi trenger at staten slutter å rive. For det er et stort paradoks at staten bruker milliarder på å subsidiere innovasjon, samtidig som skattesystemet straffer de som vil ta risiko å bygge selskaper med egne penger.