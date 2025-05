Trump i Saudi-Arabia – signerte avtaler for hundrevis av milliarder

Trumps forgjenger Joe Biden hadde et mer anstrengt forhold til bin Salman. En av grunnene var drapet på journalisten og forfatteren Jamal Khashoggi inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

Khashoggi ble partert etter drapet, ifølge Saudi-Arabias egne etterforskere. Amerikansk etterretning konkluderte med at bin Salman selv beordret drapet – noe kronprinsen har avvist.

Omstridt fly

Trumps rundreise i Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater varer i fire dager.

På forhånd har det vakt oppsikt at Qatar planlegger å gi et fly av typen Boeing 747–8 til Trump, som han så vil kunne bygge om til et nytt presidentfly.

Flyet beskrives som et flygende palass og kan være den dyreste gaven en amerikansk president noensinne har tatt imot. Demokratiske politikere beskylder Trump for korrupsjon, men presidenten selv avviser at flyet kan oppfattes som en bestikkelse.

I alle de tre arabiske landene har Trump Organization – selskapet som drives av Trumps to eldste sønner – igangsatt store eiendomsprosjekter. Blant annet skal det bygges et Trump Tower i Jeddah, et luksushotell i Dubai og en golfbane og et luksuriøst villastrøk i Qatar.

Besøker ikke Israel

Trump forsøker ifølge nyhetsbyrået AP å bruke reisen til å vise at hans bruk av klassisk forretningsstrategi gir uttelling i internasjonal politikk. Demokrater og andre kritikere mener på sin side at han de siste månedene har støtt fra seg USAs historiske alliansepartnere.

Også Gaza-krigen, Ukraina-krigen og Irans atomprogram kan bli samtaletemaer under møtene i golflandene. Trump har imidlertid valgt å ikke besøke Israel.

Bin Salman har drevet intens lobbyvirksomhet for at Saudi-Arabia skulle bli første stopp på turen med løfter om å bruke 600 milliarder dollar på handel og investeringer i USA.

Trump sa før reisen at han håpet summen ville økes til 1000 milliarder – noe kronprinsen nå altså åpner for.

Saudi-Arabia vil også forsøke å sikre seg nye F-35-jagerfly, ifølge kilder som flere medier har snakket med. Dette er de samme amerikanske flyene som Norge har kjøpt.

