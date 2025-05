Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

I det grønne skiftet er ikke strømmen lenger konstant og usynlig til stede: Er det såkalt dunkelflaute, trenger Tyskland dyr strøm fra utlandet. Nå må tyskerne venne seg til et nytt fenomen. Ved hellflaute, vindfullt sommervær, må landet eksportere overskuddsstrøm til andre land mens strømprisen faller til null.

Ett av de største kuppene i politisk markedsføring var planen om å bygge Tysklands energiforsyning på strøm fra vind og sol. Ingen andre industriland uten vesentlige naturressurser som geotermisk energi eller vannkraft har gått så langt.

Tyskland er mørkt og dessuten lite vindutsatt, i hvert fall utenfor kystområdene. Å gjøre verdens tredje største industrinasjon avhengig av svingende energikilder virker derfor merkelig allerede ved første øyekast.

Fordi klimabeskyttelse ikke var hovedmotivasjonen bak energiomstillingen – men snarere avviklingen av klimavennlig kjernekraft – er Tyskland avhengig av fossile energikilder. 40 til 50 gasskraftverk skal bygges for å sikre strømforsyningen fra sol og vind.

Strømlagring skal gjøre det mulig å lagre solenergi fra sommeren til bruk i den mørke vinteren. Men foreløpig kan lagringssystemene i Tyskland kun lagre strøm i en halv time, og på verdensbasis finnes det fortsatt ikke noe i nærheten av tilstrekkelig lagringskapasitet.

Det er på høy tid å legge frem det egentlige regnskapet for energiomstillingen. Spørsmålet er ikke hva det koster å produsere strøm, men hva det koster å ha den tilgjengelig til enhver tid.

BYGGER FLERE SLIKE: Gasskraftverk i Berlin. Foto: Wikipedia

The Wall Street Journal

Ways and Means-komiteen i Representantenes hus har lagt frem sitt nye skatteforslag. Der deles det ut fordeler til alle og enhver, men det mangler vekstfremmende politikk. Det er dessverre en salig blanding av skattekutt for noen grupper og skatteøkninger for andre.

Financial Times

Den britiske regjeringen vil begrense lovlig innvandring. Planen var under utarbeidelse lenge før Reform UK-partiet til Nigel Farage vant de engelske lokalvalgene 1. mai. Men språket som ble brukt da planen ble lansert, virket som et kalkulert svar på den nasjonalpopulistiske bølgen.

Dagens Industri

Sveriges netto utslipp av klimagasser har økt på grunn av redusert karbonopptak i skogen, men årsakene til det reduserte opptaket kan – eller bør – ikke politisk styres. At russisk skog må erstattes med svensk, er en selvfølge.

