Danmark skal utrede atomkraft

Spørsmålet skal nå utredes, opplyste klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard onsdag.

– Danmark har ingen nylig erfaring med kjernekraft, og det er grunnen til at det er viktig at vi begynner å analysere potensialet, sa han under en høring i Folketinget.

Aagaard understreket at det er sol- og vindkraft som vil være viktigst i Danmark. Spørsmålet er om kjernekraft kan være et godt supplement til disse energiformene.

– Vi vet alle at vi selvsagt ikke kan ha et elektrisitetssystem som bare er basert på sol og vind. Det må være noe annet for å støtte dem.

I utredningen skal kjernekraftens potensial og risiko vurderes. Viktige spørsmål er hva Danmark skal gjøre med atomavfallet, hvor det kjernefysiske brenselet skal komme fra og hvorvidt teknologien er trygg nok.

Aagaard mener en del danske kjernekrafttilhengere har et for rosenrødt syn på teknologien. Mange forhold må vurderes før det 40 år gamle forbudet eventuelt kan oppheves, understreker han.

