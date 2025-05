Zelenskyj: – Klar for forhandlinger

– Vi er ikke redd for møter. I morgen – i Tyrkia, sa Zelenskyj onsdag.

– Jeg venter og ser hvem som kommer fra Russland. Så vil jeg avgjøre hvilke skritt Ukraina bør ta.

Opprinnelig var det Vladimir Putin som foreslo at Russland og Ukraina kunne møtes for samtaler i Tyrkia. Zelenskyj svarte med å si at han reiser til Tyrkia torsdag og venter på Putin der.

Flere dager har nå gått uten at russiske myndigheter har svart på om Putin kommer eller ikke.

Tidligere har Zelenskyj sagt at han bare vil snakke med Putin i Tyrkia, ikke med andre representanter for Russland.

USAs president Donald Trump har åpnet for å dra til Tyrkia og delta i samtalene hvis Putin kommer.

// NTB