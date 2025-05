– Barns personvern er under press, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

I en rapport konkluderer tilsynet med at mange kommuner overlater beslutninger om digitale verktøy til lærere og rektorer uten å gjøre nødvendige vurderinger av personvernet.

Flere kommuner forstår ikke fullt ut hva som regnes som personopplysninger, og mange mangler rutiner for å sikre elevenes rettigheter, ifølge Datatilsynet.

– Gratistjenester innebærer ofte en høy personvernrisiko ved at elevene eksponeres for reklame og selskapet samler inn personopplysninger til kommersielle formål. Barns personvern er under press, sier Coll.

– Flere kommuner har et stort ønske om en sterkere koordinering og en nasjonal støttetjeneste for vurdering av personvernet i digitale læringsverktøy. Dette har vi tatt til orde for i mange år, sier Coll.

Datatilsynet anbefaler nå en nasjonal samordning og etablering av en sentral tjenestekatalog over godkjente, personvernvennlige verktøy.