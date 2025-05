Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

De fleste europeiske land har endelig innsett behovet for militær opprustning. Men de må unngå fellen med å forberede seg på forrige krig. I stedet må de utvikle den teknologien som trengs for å kjempe den neste.

Sist gang europeiske regjeringer måtte forberede seg på konflikt, var under den kalde krigen. Faren nå er at gamle instinkter vekkes til live igjen. Det innebærer å telle antall våpensystemer som stridsvogner og artilleri, jagerfly og krigsskip.

Krigen i Ukraina har vist at stridsvogner og artilleri fortsatt er relevante. Men denne konflikten har også blitt et laboratorium for innovativ teknologi, og hvordan den kan forsterke og overgå mer tradisjonelle våpen.

Fremfor alt har den første dronekrigen vist at fremtidens nøkkelferdigheter ligger i ubemannede våpensystemer, elektronisk krigføring og militær kunstig intelligens.

Billige droner som koster 300 dollar kan slå ut stridsvogner verdt flere millioner dollar. Marine-droner har drevet den russiske flåten bort fra store deler av Svartehavet.

Det gir viktige lærdommer for anskaffelser. Vestlige militærstyrker må flytte mer av forsvarsbudsjettet fra tradisjonelt utstyr til droner og programvare, og fra etablerte storaktører – som Lockheed Martin, Boeing, Thales og Rheinmetall – til mer smidige oppstartsbedrifter som Anduril og Helsing.

Derfor må europeiske land, med lærdom fra Ukraina, bygge et fleksibelt økosystem for forsvarsinnovasjon, inkludert å finne måter å tilpasse billigere forbrukerteknologi og programvare.

KLAR FOR INNSATS: Soldater fra Ukrainas nasjonalgarde klargjør en Darts-angrepsdrone for oppdrag over russiske stillinger. Bildet ble tatt 11. mai 2025. Foto: NTB

The Wall Street Journal

På sin første dag i sin andre presidentperiode signerte Trump en presidentordre som skulle omtolke det 14. grunnlovstillegget. Han ønsker å unngå at barn født i USA automatisk får statsborgerskap. Men er presidentordren i henhold til grunnloven? Og kan én dommer stanse Trumps pålegg? Det er mye å tygge på for Høyesterett her.

Die Welt

I sin første regjeringserklæring lar Friedrich Merz den økonomiske fornuften glimte til. Byråkratireduksjon og investeringer – ofte med privat, ikke statlig kapital – er helt nødvendig. Landet trenger en bekreftelse på at Merz jobber for de borgerlige, arbeidsomme og suksessrike velgerne.

Dagens Industri

En rekke utredninger har konkludert med at Sverige fungerer dårlig i krise. Derfor ble stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver opprettet. Det er en funksjon som også Socialdemokraterna bør verne om. Billige politiske poenger nå kan vise seg å bli svært kostbare.

