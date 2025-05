Et luksuriøst hotellprosjekt tilknyttet Trump- og Kushner-familiene i Beograd har møtt kraftig motstand etter at det ble avslørt at et sentralt dokument i saken var forfalsket, melder New York Times.

Serbiske myndigheter opplyser at Goran Vasic, som leder byrået som beskytter kulturminner, har innrømmet å ha fabrikkert et dokument som tillot riving av det tidligere forsvarsdepartementet – et historisk kompleks som ble bombet under NATOs kampanje i 1999.

Nekter for kjennskap

I SERBIA: Donald Trump Jr. har besøkt Serbia to ganger i år for å vise sin støtte til den serbiske presidenten. Foto: Bloomberg

Dokumentet utgjorde det juridiske grunnlaget for regjeringens beslutning om å fjerne vernestatusen til bygningen, som igjen åpnet for utbygging av et Trump International Hotel – det første i Europa. Nå er Vasic siktet for maktmisbruk og dokumentforfalskning.

Prosjektet, som har en verdi på 500 millioner dollar, skulle ledes av Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn. Det er ment å være det første felles prosjektet mellom Kushner- og Trump-familiene, skriver NYT.

Ifølge avtalen skulle eiendommen leases til investorene i 99 år.

Kushners selskap, Affinity Partners, hevder de ikke har hatt noen rolle i vurderingen av tomtens status og avventer nå videre utvikling.

«I dag fikk vi via medieoppslag vite at en tidligere serbisk tjenestemann uten tilknytning til vårt selskap angivelig har forfalsket dokumenter knyttet til vernestatusen for Belgrade Square-prosjektet. Vi vil gjennomgå saken og avgjøre videre steg.» skriver Affinity Partners i en uttalelse.

FÅR KRITIKK: Serbias president Aleksandar Vucic høster kritikk for å angivelig ha gitt Trump-familien spesialbehandling. Foto: Bloomberg

Junior på besøk

I Serbia har utsiktene til at det historiske komplekset skal rives og erstattes med et luksushotell til fordel for USAs president, skapt sinne. Opposisjonspolitikere mener skandalen viser at Trump- og Kushner-familiene har fått spesialbehandling.

Ifølge NYT har Donald Trump Jr. nylig besøkt Serbia to ganger for å støtte president Aleksandar Vucic, som raskt godkjente prosjektet. Besøkene har styrket presidentens posisjon i hjemlandet, men i USA har reisene høstet kritikk for å skape et inntrykk av at amerikansk utenrikspolitikk kan bli påvirket av Trump-familiens forretningsinteresser.