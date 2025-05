– Regjeringen viderefører det svært ekspansive budsjettet som er vedtatt, som sentralbanksjefen tidligere har sagt bidrar til å gjøre det vanskeligere å kutte renten, sier Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn.

Han peker på at det allerede er et høyt utgiftsnivå, og det før Arbeiderpartiet skal inn i budsjettforhandlinger med SV og Senterpartiet.

– Jeg frykter at de forhandlingene vil medføre enda større vekst i de offentlige utgiftene, og at regjeringen dermed har avlyst alle løftene Støre har gitt i to år om at renten snart skal begynne å gå ned, sier Rotevatn.

Han mener mange nå går inn i sommerferien med svak kronekurs og svekket håp om lettelser i lånerenten.

– Det må de nok se langt etter, sier Rotevatn.

Regjeringen varslet torsdag at de vil bruke 542,4 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Summen anslås til 2,7 prosent av avkastningen av oljefondets verdi. I statsbudsjettet for 2025 ble det satt av 492,3 milliarder oljekroner etter forhandlingene med SV. Men ser man bort fra den økte støtten til Ukraina på 50 milliarder, er bruken av fondsmidler anslått til 492 milliarder kroner,