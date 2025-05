Dropper Istanbul – sender delegasjon

– Det er ingenting for meg i Istanbul, sier Zelenskyj på en pressekonferanse i Ankara torsdag ettermiddag. Han legger til at beslutningen ble tatt etter at Russland besluttet å sende det han kaller en delegasjon på lavt nivå.

Han legger til at den ukrainske delegasjonen skal ledes av forsvarsminister Rustem Umerov.

– Møtet vil ha tyrkisk, ukrainsk, amerikansk og russisk deltakelse, sier Zelenskyj. Den ukrainske delegasjonens mandat er å diskutere en våpenhvile, ifølge presidenten.

Zelenskyj sier han fortsatt er klar for å snakke med Russlands president Vladimir Putin, men anklager Russland for å ikke mene alvor når de snakker om forhandlinger.

Om det torsdag kan landes en enighet om våpenhvile på teknisk nivå, kan møtet med Putin droppes, ifølge Zelenskyj.

Zelenskyj ankom torsdag formiddag Tyrkias hovedstad Ankara for et møte med president Recep Tayyip Erdogan. Ifølge Zelenskyj har Erdogan anerkjent Krim som ukrainsk territorium, noe han beskriver som «veldig viktig og et tegn på politisk støtte».

Zelenskyj har tidligere sagt at han kun ville delta i Istanbul om Putin ble med. Onsdag kveld ble det bekreftet at verken den russiske presidenten eller USAs president Donald Trump møter opp.

En russisk delegasjon er allerede på plass i Istanbul. De er klare til å diskutere kompromisser, sier delegasjonens leder Vladimir Medinskij til statlig TV ifølge Reuters.

Det var Putin som i utgangspunktet foreslo samtaler med Ukraina i Tyrkia.