– Vi nærmer oss et toppmøte der så godt som alle Nato-medlemmene vil ligge på 2 prosent eller høyere, mange er over 4 prosent og alle vil være enige om et mål på 5 prosent det neste tiåret, sier Rubio i et intervju med Fox News.

USAs president Donald Trump kuttet i forsvarsbidraget til Nato mot slutten av sin forrige periode og har ofte klaget over at USA betaler mer enn sin rettmessige andel til alliansen.

Tysklands utenriksminister Johann Wadepuhl sa tidligere i uken at landet støtter Trumps krav om at Nato-landene må øke forsvarsbudsjettene til 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Torsdag gikk imidlertid forsvarsminister Boris Pistorius noe tilbake på dette.

– Prosentandelen er ikke så viktig. Det som er viktig, er at Nato setter seg kapasitetsmål og at de oppfylles raskt, sa Pistorius da han møtte sin britiske kollega John Healey i Berlin. Den tyske forsvarsministeren sier det er mer sannsynlig med samtaler om å øke målet til 3 prosent.

Tyskland kunngjorde i januar at de i fjor nådde det eksisterende målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Ifølge årsrapporten til Natos generalsekretær Mark Rutte i mars, lå Norge an til å bruke 2,21 prosent på forsvar i 2024.

