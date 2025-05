Starmer: – Putin må betale en pris for å unnvike fred

– Taktikken med å vingler og utsette, mens han fortsetter å drepe og forårsake et blodbad over hele Ukraina, er uutholdelig, sier Starmer i en uttalelse før et toppmøte i Det europeiske politiske fellesskapet.

Møtet – som samler representanter fra EU-landene og 20 andre land – holdes i Albanias hovedstad Tirana samme dag som det er ventet samtaler mellom Russland og Ukraina i Tyrkia.

Verken Putin eller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er ventet til samtalene i Istanbul. USAs utenriksminister Marco Rubio har gitt uttrykk for skepsis til hvorvidt det blir noe gjennombrudd.

– Det må bli enighet om en betingelsesløs våpenhvile, og dersom Russland ikke er villig til å komme til forhandlingsbordet, må Putin betale prisen for det, sier Starmer.

Den britiske regjeringen sier presset mot Kreml vil øke etter at Putin droppet å møte til fredssamtalene USA har lagt opp til i Istanbul. De sier Russlands energisektor trolig blir et viktig mål for omfattende sanksjoner i de kommende ukene dersom Russland ikke går med på en våpenhvile.

