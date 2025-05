Samtalene varte i knappe to timer.

Ukrainske diplomatiske kilder hevder at Russland har trappet opp sine krav til Ukraina, og blant annet krever at de skal oppgi større landområder for i det hele tatt å få på plass en våpenhvile.

– Russiske krav er helt frakoblet virkeligheten og går langt utover det som tidligere er diskutert, heter det fra kilden.

Det var de første direkte samtalene mellom landene siden 2022, noe Tysklands statsminister Friedrich Merz bemerket seg.

– Det faktum at de møtes i dag, for første gang på tre og et halvt år, er et første, men veldig lite positivt signal, sa han.