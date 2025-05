Trump om Springsteen: En inntørket sviske av en rocker

Bakgrunnen er at Springsteen under en konsert han nylig holdt i Manchester, fortalte publikum at landet hans blir styrt av en «korrupt, inkompetent og forrædersk administrasjon».

Det gikk ikke upåaktet hen. Om bord i Air Force One på vei hjem fra sin rundreise i Midtøsten tok Trump til sin sosiale medier-plattform Truth Social for å lange ut tilbake mot «The Boss».

– Har aldri likt ham, aldri likt musikken hans eller hans venstreradikale politikk. Og aller viktigst, han er ikke et talentfull fyr – bare en pågående, motbydelig dust, som på ivrig vis støttet skurken Joe Biden, skriver presidenten.

Og han fortsetter:

– Denne inntørkede svisken av en rocker (huden hans er helt inntørket) bør klappe igjen munnen sin fram til han kommer tilbake til landet, skriver han.

– Da får vi alle se hvordan det går med ham!

Springsteen har lenge vært en kjent Trump-kritiker og deltok på Bidens og Harris' valgkamp i fjor.

Tilbake i 2016 brukte Trump Springsteen-låta «Born in the U.S.A.» på flere av sine valgkamparrangementer.

