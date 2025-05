Colombia vil slutte seg til kinesisk-basert bank

Donald Trumps bistandskutt, tollpolitikk, handelsbarrierer og tøffe innsats mot migranter bidrar til at mange latinamerikanske ledere søker nærmere bånd til USAs fremste rivaler.

Colombias president Gustavo Petro avsluttet et besøk i Kina denne uka med en stans i Shanghai, der han møtte Brasils tidligere president Dilma Rousseff, som er direktør i Den nye utviklingsbanken.

Banken ble grunnlagt for et tiår siden som et fellesprosjekt av Brasil. Russland, India, Kina og Sør-Afrika – de såkalte Brics-landene – som en motvekt mot Verdensbanken og Den interamerikanske utviklingsbanken.

Hittil har banken finansiert 122 prosjekter for infrastruktur på områder som samferdsel, avfallshåndtering og ren energi, til en verdi av 40 milliarder dollar.

Colombia er det andre latinamerikanske landet som slutter seg til banken etter Uruguay som ble med i 2021, trass i Colombias rolle som en viktig alliert av USA, blant annet i kampen mot narkosmugling.

Kina er etter hvert blitt den viktigste handelspartneren for en rekke land i Latin-Amerika, blant dem Brasil og Chile, som tidligere handlet mest med USA. Trenden har økt ytterligere siden Trump ble president.

