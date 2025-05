Erling Braut Haaland har klatret på Forbes’ liste over verdens rikeste idrettsutøvere og overgår nå selv golflegenden Tiger Woods i inntekt, melder E24.

Fotballstjernen fra Bryne er den eneste nordmannen på Forbes’ liste over de 50 best betalte idrettsutøverne globalt. Med 644 millioner kroner (62 millioner dollar) i samlet inntekt det siste året, havner Haaland på 34. plass totalt og som nummer fire blant utøvere under 25 år.

En stor del av inntektene kommer fra Manchester City, men også fra en rekke sponsoravtaler, blant annet med Nike og Norges sjømatråd.

På toppen av rikmannslisten finner man navn som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Tiger Woods, som tidligere dominerte listen i 2013, er nå helt nede på 45. plass med lavere inntekt enn Haaland.

Landet monsterkontrakt

Etter overgangen til City har Haaland blant annet vunnet to Premier League-titler og et Champions League-trofé med klubben. Han ble toppscorer i ligaen i sine to første sesonger der.

I januar fikk Haaland en kontraktsforlengelse med fotballklubben, som strekker seg helt til 2034. Ifølge The Athletic skal avtalen være blant de mest lukrative i idrettshistorien. Selv om klubben ikke har oppgitt lønn, har nordmannen tidligere vært blant Citys aller best betalte spillere.