Kreften har spredt seg til skjelettet, heter det i uttalelsen. Biden fikk diagnosen på fredag, etter å ha oppsøkt sykehus i Philadelphia grunnet urinveisproblemer. Legene fant da en kul i prostataen hans.

Ifølge uttalelsen har kreften en såkalt gleason-score på 9, hvilket betyr at kreften ses på som svært aggressiv med muligheter for å vokse raskt.

Den tidligere presidenten og familien vurderer ulike behandlingsalternativer, heter det videre.

82-åringen gikk av som president i januar. Han var da tidenes eldste amerikanske president. I god tid før dette hadde han kunngjort at han ikke ville stille til gjenvalg.

Siden har eks-presidenten holdt relativt lav profil og tilbragt mesteparten av sin tid i Delaware, skriver New York Times.

Biden har pendlet til Washington for å møte rådgivere for å planlegge tiden etter sitt presidentskap. I tillegg har han deltatt i noen intervjuer i foribindelse med at det er utgitt bøker om hans presidentskap.

I et av intervjuene slo han tilbake mot påstander om at hans mentale helse svekket seg.

– De tar feil, sa Biden i et intervju med The View.