Trump: Skal snakke med Putin og Zelenskyj

USAs president skal ha separate telefonsamtaler med de to lederne, og han skal også snakke med Nato-ledere.

I et innlegg i sosiale medier i helgen ga Trump uttrykk for håp om at mandagen ville bli «en produktiv dag» og føre til snarlig våpenhvile i Ukraina.

Trump lovet å få slutt på krigen i Ukraina i løpet av 24 timer dersom han ble valgt til president, men sliter fortsatt med å oppfylle løftet.

Floker

Løftet ble gitt i den tro at han takket være sitt tidligere gode forhold til Putin ville være i stand til å overtale den russiske presidenten til å stanse invasjonskrigen, men en våpenhvile lar fortsatt vente på seg.

– Hans oppfatning er at han må snakke med president Putin på telefon, og at det vil løse opp noen av flokene og få oss dit vi trenger å komme, sier Trumps spesialutsending, Steve Witkoff.

– Jeg tror det kommer til å bli en svært vellykket samtale, legger han til.

– Presser offeret

Fra ukrainsk og europeisk hold fryktes det at det er Russland som har mest å tjene på Trumps sympati for Putin.

Bridget Brink trakk seg i forrige måned som USAs ambassadør til Ukraina og begrunnet dette med at Trumps politikk er «å legge press på offeret Ukraina, heller enn på angriperen, Russland.»

– Jeg mener at fred for enhver pris ikke er fred i det hele tatt. Det er ettergivenhet, og som vi vet fra historien, fører ettergivenhet bare til mer krig, sa hun.