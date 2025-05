Stort datainnbrudd: 15 år med data på avveie

De rammede er personer som har mottatt rettshjelp i England og Wales så langt tilbake som til 2010, ifølge Storbritannias justisdepartement.

Det var den 23. april at innbruddet ble oppdaget, men siden har det vist seg å være langt mer omfattende enn først antatt. Departementet omtaler det som «en signifikant mengde persondata» som er på avveie.

Det er databasen til Legal Aid Agency som er angrepet. Byrået loggfører givere av juridisk bistand, for at de skal få støtte fra staten. I databasen finnes også informasjon om de som har bedt om juridisk bistand. For å få bistand må søkeren blant annet ha inntekt under et visst nivå.

«På fredag 16. mai oppdaget vi at angrepet var mer omfattende enn først antatt og at gruppen som stod bak hadde tilgang på en stor mengde informasjon knyttet til søkere av rettshjelp.»

Departementet skriver videre i pressemeldingen at alle de berørte giverne av juridisk bistand er informert om at noen av deres personaldetaljer, blant annet finansiell informasjon, kan være på avveie.

Hackingen er det siste i rekken av datainnbrudd mot det offentlige i Storbritannia. I 2024 sa blant annet Forsvarsdepartementet at et eksternt lønnssystem var hacket, og at personalia om soldater var på avveie.

I fjor ble også sykehus og legevakter i London utsatt for cyberangrep. Det paralyserte tjenestene, og resulterte i skader på flere titalls pasienter, hvor minst to fikk langvarige konsekvenser, ifølge Bloomberg.