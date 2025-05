Trump etter Putin-samtale: – Forhandlinger om våpenhvile starter umiddelbart

– Putin-samtalen gikk veldig bra. Russland og Ukraina vil umiddelbart starte forhandlinger om en våpenhvile, skriver Trump på Truth Social.

– Vi er på riktig spor, sier Putin om fredsforhandlingene i Ukraina etter at samtalen er over, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

Putin sier videre at Russland er klare for å samarbeide med Ukraina om å få på plass nye samtaler om en våpenhvile. Landene møttes til direktesamtaler i Istanbul forrige uke, uten at verken Putin eller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok.

Det var Putin selv som tok til orde for samtalene, og Zelenskyj sa at han ville delta dersom Putin kom. Også Trump sa at han ville delta om den russiske presidenten kom, men til slutt stilte ingen av statssjefene i Istanbul.

I stedet sendte de to landene hver sin delegasjon bestående av diplomater og enkelte regjeringsmedlemmer.

Trump opplyste i helgen at han skulle ringe Zelenskyj etter samtalen med Putin. Ifølge kilder Reuters har snakket med, ringte Trump den ukrainske presidenten før samtalen med Putin.

Samtalen mellom Putin og Trump er den tredje mellom de to presidentene siden sistnevnte tok fatt på sin andre presidentperiode i januar.

De har ennå ikke møttes fysisk, men Det hvite hus sa mandag at Trump er åpen for å møte Putin.

Trump lovet å få slutt på krigen i Ukraina i løpet av 24 timer dersom han ble valgt til president, men sliter fortsatt med å oppfylle løftet.

(NTB)