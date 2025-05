Havvindprosjekt gjenopptas: – Vil takke Trump

– Vi er fornøyde med å fortsette utbyggingen av Empire Wind, et energiprosjekt som støtter opp om lokalt næringsliv og skaper arbeidsplasser, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding natt til tirsdag.

Prosjektet er godt i gang etter at Equinor fikk på plass finansieringen på 3 milliarder dollar, om lag 34 milliarder kroner, i desember i fjor.

Stoppordren ble utstedt 16. april 2025. Equinor opplyser at beslutningen om å reversere stansen kom etter dialog med myndigheter og representanter på både føderalt, statlig og lokalt nivå.

Takker Trump

Ifølge konsernsjef Opedal har støtten fra president Donald Trump, guvernør Kathy Hochul, New Yorks ordfører Eric Adams, sentrale kongressrepresentanter og fagforeninger vært avgjørende for at prosjektet kan fortsette.

– Jeg vil takke president Trump for å finne en løsning som redder tusenvis av jobber og legger grunnlaget for videre investeringer i industriprosjekter i USA, sier Opedal.

Opedal retter også takk til statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg for deres bistand i prosessen.

– Jeg ønsker også å takke statsminister Støre og finansminister Stoltenberg for deres hjelp og støtte gjennom de siste ukene, og for at finansministeren tok opp denne saken med den amerikanske administrasjonen, sier Opedal.

Strøm til en halv million hjem

Ifølge direktør for Equinors fornybarsatsing i Amerika, Molly Morris, vil prosjektet gi strøm til rundt 500.000 husstander i New York, skape flere tusen arbeidsplasser og bidra til å realisere amerikanske og lokale klimamål. Empire Wind har aktiviteter i flere delstater, inkludert New York, Louisiana, Pennsylvania og South Carolina.

Equinor opplyser at de i løpet av andre kvartal foretar en oppdatert vurdering av økonomien i prosjektet. Etter planen skal anlegget være ferdig utbygd i 2027.

Empire Wind-prosjektet fikk lisens i 2017, og byggingen startet etter godkjenning fra amerikanske myndigheter i 2024. Prosjektet er nå over 30 prosent ferdigstilt.

