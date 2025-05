Mister støtte på 60 millioner dollar

Kuttet i den føderale støtten skjer som følge av «universitetets manglende evne til å håndtere antisemittisme og rasediskriminering», står det i en uttalelse fra departementet.

For en ukes tid siden opplyste president Donald Trumps administrasjon at åtte føderale byråer kommer til å kutte til sammen 450 millioner dollar i støtte til Harvard-universitetet. Kuttet kommer på toppen av 2,2 millioner dollar i føderal støtte som ble besluttet kuttet tidligere denne måneden.

Trump-administrasjonen har den siste tiden trappet opp truslene om å frata universitetene føderal støtte og skattefritak om de ikke innretter seg etter Trumps politiske agenda.

Særlig har Harvard kommet i fokus, der Trump også har truet med å oppheve universitetets skattefrie status.

Andre universiteter som Columbia, Cornell og University of Pennsylvania har mistet støtte på grunn av propalestinske demonstrasjoner og transpersoners deltakelse i sport.

Harvard-president Alan Garber har tidligere uttalt at Harvard ikke vil gi etter for myndighetenes krav. I april gikk universitetet til søksmål mot Trump-administrasjonen for å stanse frysingen av tilskudd.

– Ingen regjering, uavhengig av partifarge, har makt til å diktere hva private universiteter kan undervise i, hvem de kan ta opp og ansette, eller hvilke forskningsområder de kan satse på, sa Garber da.

