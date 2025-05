Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Donald Trumps overbærenhet overfor en russisk leder som har holdt ham for narr i månedsvis, er forvirrende. Det er åpenbart at Vladimir Putin manipulerer Trump. Han gir Putin mot til å fortsette kampen, akkurat når russiske styrker har overtaket på slagmarken.

Trump har gjentatte ganger truet med å bli tøffere med mindre Putin godtar en våpenhvile og setter seg til forhandlingsbordet. Hver gang har han holdt igjen. Ved å gjøre det, spiller Trump Moskva i hendene.

Europeiske land må raskt iverksette planer for styrkede våpenleveranser til Kyiv dersom USA trekker seg. Det innbefatter kjøp av amerikanske våpen og finansiering av Ukrainas egen forsvarsindustri.

De bør også forsterke innsatsen for å påvirke Putins beregning av hvor lenge han kan fortsette krigen. Det handler om å stramme inn sanksjonene mot russisk økonomi. Den står overfor økende underliggende utfordringer, til tross for en tilsynelatende påtagelig motstandskraft.

Mest effektivt vil det være å tette smutthull og senke pristaket på russisk oljeeksport, som er det som i størst grad opprettholder krigsøkonomien. Moskva har delvis kunnet unnslippe pristaket ved å bruke en flåte av såkalte skyggeskip. Men målrettede sanksjoner mot slike skip har anslagsvis halvert den brukbare kapasiteten til den russiske flåten. Det tvinger russiske eksportører til i større grad å bruke tankskip som er i samsvar med sanksjonene.

The Wall Street Journal

Dekkoperasjonen rundt Joe Bidens mentale forfall vil gå inn i historien som en av de store skandalene i moderne politikk. Ved å nekte å innrømme det velgerne tydelig kunne se, nektet Demokratene sitt eget parti et åpent primærvalg.

Die Welt

Hverdagen i Japan er preget av respekt for andre, for fellesskapet og for regler. Det moderne Japan minner om det gamle Tyskland – før det begynte å miste sine manerer og sin effektivitet. I dagens Tyskland er forsinkelser, hensynsløshet og åpenlys frustrasjon blitt normalt.

Dagens Industri

Etter halvannet år med krig trapper Israel opp offensiven i Gaza. For første gang snakkes det nå åpent om sanksjoner mot Israel. Den humanitære situasjonen i Gaza har forverret seg i en slik grad at dette fremstår som et rimelig skritt å ta.

