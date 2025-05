– Nei, jeg bekymrer meg ikke over det i det hele tatt. Det er to land som kommer til å være veldig trygge, sier Trump til USA-korrespondenten fra Sveriges Television (SVT) på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag kveld.

SVT har tidligere fortalt om satellittbilder som tyder på økt russisk aktivitet langs den nordvestlige grensen, inkludert flere helikoptre og jagerfly, samt bygging av nye teltleirer og lagerhaller for stridsvogner.

Han spurte også om Trump vurderer nye sanksjoner mot Russland, som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om.

– Det kommer til å være min beslutning, ingen andres. Vi får se hvordan Russland opptrer, og hva som skjer videre. Vi befinner oss i en ganske kritisk periode nå, svarte Trump.

– Som dere vet hadde jeg en to timer lang samtale med president Putin i går, og jeg har også snakket med flere europeiske ledere. Jeg synes det var gode samtaler, sa han.

Store luftvernplaner

Samtidig varsler Trump varsler at han vil bygge et nytt luftvernsystem i USA kalt Golden Dome. Prislappen blir 175 milliarder dollar, og Trump håper det er på plass innen 2029.

– Under valgkampen lovte jeg det amerikanske folket at jeg skulle bygge et banebrytende rakettskjold. I dag er jeg glad for å kunngjøre at vi har landet på en struktur for dette toppmoderne systemet, sier Trump på en pressekonferanse i Det ovale kontoret tirsdag kveld.

– Golden Dome kommer til å beskytte hjemlandet vårt, legger han til.

Trump varslet allerede under valgkampen i fjor og da han tok over som president i januar at han ville bygge et rakettskjold over USA. Planen er inspirert av Israels Iron Dome-system, som USA var med på å finansiere.

Canada vil være med

Den amerikanske versjonen skal etter planen hete Golden Dome. Skjoldet skal ifølge Trump ta i bruk hundrevis av satellitter som skal oppdage, spore og avskjære raketter.

– Vår teknologi er mer avansert enn Israels, sier Trump.

Han hevder samtidig at Canada allerede har bedt om å være en del av luftvernet og sier de kommer til å samarbeide om pris.

Trump sier videre at også Alaska, som er en del av USA, men som ligger avskåret fra resten av landet, kommer til å være omfattet av luftvernet.

