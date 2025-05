Iran og USA møtes til nye atomsamtaler fredag

Det har vært ventet samtaler i den italienske hovedstaden i helgen, men de er på vaklende grunn ettersom landene er svært uenige om anriking av uran.

USA har ikke bekreftet at de to landene skal møtes.

Irans viseutenriksminister Majid Takht-Ravanchi sa mandag at samtalene vil bryte sammen om USA insisterer på at Iran skal stanse anrikingen, noe USA hevder er en mulig vei mot å utvikle atombomber. Iran hevder at atomprogrammet kun har sivile formål.

Kazem Gharibabadi, en annen iransk viseutenriksminister, sa tirsdag at Iran har fått et forslag fra USA og at dette gjennomgås. USAs president Donald Trump sa i forrige uke at Iran må «gjøre noe raskt, ellers vil noe fælt skje».

Trump har gjentatte ganger truet Iran med bombeangrep og alvorlige sanksjoner om de ikke går med på en ny atomavtale.

Trump trakk i sin første presidentperiode USA ut av atomavtalen mellom Iran og en rekke land. Den la begrensninger på Irans atomprogram i bytte mot oppheving av internasjonale sanksjoner.

Trump gjeninnførte også omfattende sanksjoner mot Iran, som på sin side trappet opp anrikingen.

