Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Etter mye debatt har republikanere i Kongressen blitt enige om Donald Trumps lovforslag på flere billioner dollar for å kutte skatter. Disse planene øker bekymringen rundt USAs offentlige finanser. Skattelettelsen er enorm, men langt fra vakker, slik Trump sier.

Lovgiverne bør tenke seg om to ganger. Trump har bare delvis rett i markedsføringen av forslaget, som han kaller big, beautiful bill. Pakken er virkelig enorm, og kan øke USAs gjeld med mer enn 3,3 billioner dollar i løpet av det neste tiåret. Men i sin nåværende form, kan de økonomiske konsekvensene bli langt styggere enn det presidenten hevder.

Bekymringene over USAs voksende gjeldsberg begynte før Trumps andre presidentperiode. Men administrasjonens uforutsigbare tilnærming til politikk har økt uro ytterligere.

Dette førte til enda høyere langsiktige lånekostnader for USA. I løpet av de siste månedene har Det hvite hus’ ustabile tollpolitikk også sådd tvil om hvor trygge amerikanske verdipapirer er, noe som har presset opp rentene på statsobligasjoner.

Trumps budsjettplaner gjør vondt verre. Det årlige budsjettunderskuddet, som andel av økonomien, er ventet å stige fra rundt 6,4 prosent til 6,9 prosent. Dette øker risikoen for en kraftig og uordnet økning i amerikanske lånekostnader, etter hvert som frykten for USAs gjeldsbærekraft vokser.

Enhver gevinst for husholdninger og bedrifter blir begrenset av regningens spredte forsøk på å dekke inn utgiftene. For eksempel foreslås store kutt i Medicaid, som kan gjøre at millioner av sårbare amerikanere mister helseforsikringen.

USIKKER FREMTID FOR STATSLÅN: Amerikanske dollar. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Det som burde vært et rutinemessig salg av 20-årsobligasjoner onsdag, utviklet seg til en liten fiasko på grunn av svak etterspørsel. Enkelte skylder på Republikanerne og deres forslag om å øke budsjettunderskuddet. Men den virkelige bekymringen burde gjelde USAs økonomiske vekst.

Die Welt

Kravet om flere barnehager er omtrent like populært som jordbæris, solskinn og verdensfred. Men å forsøke å øke den samlede sysselsettingen gjennom ytterligere barnehageutbygging er et prosjekt med tvilsomme utsikter til suksess. Tyskland har allerede historisk høy kvinnelig yrkesdeltakelse.

Dagens Industri

Broen over Øresund knytter sammen to byer, to landsdeler og to land. I sommer fyller den 25 år. I løpet av dette kvarte århundret har Danmark gjennomgått en infrastrukturell revolusjon som har gjort København til Nordens hovedstad. Danskene har bundet sammen hele landet, hele Sør-Sverige og snart Nord-Tyskland til sitt jernbanenett.

